Израиль начал новое наступление в секторе Газа
Израильская армия нанесла удары в рамках нового наступления в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.
Операция была анонсирована в ночь на 17 мая. Тогда в Telegram-канале армии Израиля (ЦАХАЛ) появилось сообщение, что за последние сутки военные начали проводить масштабные удары и мобилизовать войска для «достижения оперативного контроля» над районами сектора Газа.
Цели наступления остаются прежними – ликвидация палестинской группировки «Хамас» и освобождение израильских заложников. Операция получила название «Колесницы Гедеона».
Министр обороны Исраэль Кац днем 17 мая заявил, что «Хамас» вернулся за стол переговоров об освобождении заложников после начала нового наступления.
С января этого года между Израилем и «Хамасом» действовало соглашение о прекращении огня и передаче израильских заложников и палестинских заключенных. 18 марта Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса», пояснив, что поводом к ударам стали нарушения соглашения о передаче пленных.
Обострение конфликта началось 7 октября 2023 г., когда боевики палестинского «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию, заявив, что ее цель – ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и освобождение похищенных.