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Израиль начал новое наступление в секторе Газа

Ведомости

Израильская армия нанесла удары в рамках нового наступления в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

Операция была анонсирована в ночь на 17 мая. Тогда в Telegram-канале армии Израиля (ЦАХАЛ) появилось сообщение, что за последние сутки военные начали проводить масштабные удары и мобилизовать войска для «достижения оперативного контроля» над районами сектора Газа.

Цели наступления остаются прежними – ликвидация палестинской группировки «Хамас» и освобождение израильских заложников. Операция получила название «Колесницы Гедеона».

Министр обороны Исраэль Кац днем 17 мая заявил, что «Хамас» вернулся за стол переговоров об освобождении заложников после начала нового наступления.

С января этого года между Израилем и «Хамасом» действовало соглашение о прекращении огня и передаче израильских заложников и палестинских заключенных. 18 марта Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса», пояснив, что поводом к ударам стали нарушения соглашения о передаче пленных.

Обострение конфликта началось 7 октября 2023 г., когда боевики палестинского «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию, заявив, что ее цель – ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и освобождение похищенных.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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