Израиль начал новое наступление в секторе Газа

С января этого года между Израилем и «Хамасом» действовало соглашение о прекращении огня и передаче израильских заложников и палестинских заключенных. 18 марта Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса», пояснив, что поводом к ударам стали нарушения соглашения о передаче пленных.