Армия Израиля объявила о начале наземной операции на севере и юге Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала боевые действия в северных и южных районах сектора Газа в рамках наземной операции под названием «Колесницы Гедеона». Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
За последнюю неделю ВВС Израиля поразили более 670 объектов радикальной палестинской группировки «Хамас» по всему анклаву. Среди целей указаны склады оружия, подземные объекты инфраструктуры боевиков и пусковые установки противотанковых ракет. Кроме того, израильские военные уничтожили десятки боевиков и ликвидировали наземные и подземные объекты террористической инфраструктуры.
В ночь на 17 мая ЦАХАЛ анонсировала операцию «Колесницы Гедеона» в Газе. Израильские силы начали проводить масштабные удары и мобилизовать войска для «достижения оперативного контроля» над районами анклава. Целями наступления названы ликвидация «Хамаса» и освобождение заложников, удерживаемых боевиками.
18 мая в тоннеле в Хан-Юнисе на юге Газы нашли мертвым одного из лидеров «Хамаса» Мухаммеда Синвара и десять его помощников. Синвар стал лидером военного крыла группировки после гибели в октябре 2024 г. его брата Яхьи Синвара, который возглавлял «Хамас».
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г. после того, как боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля. Тогда погибли более тысячи израильтян, сотни людей были взяты в плен. В ответ израильская армия начала военную операцию, объявив ее целью ликвидацию инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.