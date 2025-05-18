Армия Израиля объявила о начале наземной операции на севере и юге Газы

18 мая в тоннеле в Хан-Юнисе на юге Газы нашли мертвым одного из лидеров «Хамаса» Мухаммеда Синвара и десять его помощников. Синвар стал лидером военного крыла группировки после гибели в октябре 2024 г. его брата Яхьи Синвара, который возглавлял «Хамас».