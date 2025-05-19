Песков заявил об отсутствии планов по внесению изменений в Конституцию

«Я не знаю. Эта тема не поднималась. Возможно, стоит уточнить у [вице-спикера Госдумы Петра] Толстого, что именно он имел в виду», – отметил представитель Кремля.



Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой заявил о неизбежности существенных изменений в Конституции России. По его мнению, значительные перемены в стране, произошедшие с начала специальной военной операции, требуют пересмотра Основного закона. Пять лет назад в Конституцию уже были внесены поправки, однако Толстой считает, что эти изменения не последние.