Песков заявил об отсутствии планов по внесению изменений в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема изменения Конституции на сегодняшний день не обсуждается и отсутствует в повестке. Об этом он сообщил, отвечая на запрос ТАСС.
«Я не знаю. Эта тема не поднималась. Возможно, стоит уточнить у [вице-спикера Госдумы Петра] Толстого, что именно он имел в виду», – отметил представитель Кремля.
Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой заявил о неизбежности существенных изменений в Конституции России. По его мнению, значительные перемены в стране, произошедшие с начала специальной военной операции, требуют пересмотра Основного закона. Пять лет назад в Конституцию уже были внесены поправки, однако Толстой считает, что эти изменения не последние.
В ответ на это глава комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил «пожить по действующей редакции Конституции».