В Италии выразили готовность обеспечить переговоры РФ и Украины в Ватикане
В Европе поддержали идею переговоров России и Украины в Ватикане. Италия готова помочь организовать этот контакт, заявила премьер-министр Джорджи Мелони в своем аккаунте в соцсети Х.
Мелони рассказала о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александром Стуббом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Лейен и президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа произошла после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
«Святой отец выразил готовность провести переговоры в Ватикане, и это было воспринято положительно. Италия готова внести свой вклад в налаживание контактов и работу ради мира», – написала Мелони.
Ранее папа римский Лев XIV заявлял о готовности Святого престола содействовать поиску выхода из украинского кризиса и призывал стороны к прямому диалогу.
19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа с января этого года. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Американский лидер пояснял, что без него «сделки не будет», поскольку в российско-украинском конфликта «слишком много ненависти с обеих сторон».