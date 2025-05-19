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В Италии выразили готовность обеспечить переговоры РФ и Украины в Ватикане

Ведомости

В Европе поддержали идею переговоров России и Украины в Ватикане. Италия готова помочь организовать этот контакт, заявила премьер-министр Джорджи Мелони в своем аккаунте в соцсети Х.

Мелони рассказала о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александром Стуббом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Лейен и президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа произошла после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

«Святой отец выразил готовность провести переговоры в Ватикане, и это было воспринято положительно. Италия готова внести свой вклад в налаживание контактов и работу ради мира», – написала Мелони.

Ранее папа римский Лев XIV заявлял о готовности Святого престола содействовать поиску выхода из украинского кризиса и призывал стороны к прямому диалогу. 

19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа с января этого года. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Американский лидер пояснял, что без него «сделки не будет», поскольку в российско-украинском конфликта «слишком много ненависти с обеих сторон». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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