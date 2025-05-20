США могут уступить Европе свою роль в урегулировании конфликта на Украине

19 мая Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным, который в это время был в здании образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Журналист Павел Зарубин сообщал, что защищенные каналы связи президента позволяют ему вести переговоры почти из любого места. Путин после окончания диалога заявил, что прекращение огня в конфликте с Украиной возможно только при соблюдении условий, которые устроят обе стороны.