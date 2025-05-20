США могут уступить Европе свою роль в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает вариант, при котором уступит роль США в урегулировании конфликта на Украине Европе. Это произойдет, если «прогресса не будет», передает «РИА Новости».
По словам американского лидера, у него есть «точка невозврата», пройдя которую США откажутся от своих усилий, однако рассказывать о ней он не будет.
После разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп созвонился с европейскими лидерами. Страны выразили согласие сопровождать переговоры, однако пригрозили новыми санкциями в отношении России, чтобы оказать дополнительное давление и якобы приблизить мир.
19 мая Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным, который в это время был в здании образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Журналист Павел Зарубин сообщал, что защищенные каналы связи президента позволяют ему вести переговоры почти из любого места. Путин после окончания диалога заявил, что прекращение огня в конфликте с Украиной возможно только при соблюдении условий, которые устроят обе стороны.