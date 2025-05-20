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США могут уступить Европе свою роль в урегулировании конфликта на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает вариант, при котором уступит роль США в урегулировании конфликта на Украине Европе. Это произойдет, если «прогресса не будет», передает «РИА Новости».

По словам американского лидера, у него есть «точка невозврата», пройдя которую США откажутся от своих усилий, однако рассказывать о ней он не будет.

После разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп созвонился с европейскими лидерами. Страны выразили согласие сопровождать переговоры, однако пригрозили новыми санкциями в отношении России, чтобы оказать дополнительное давление и якобы приблизить мир.

19 мая Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным, который в это время был в здании образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Журналист Павел Зарубин сообщал, что защищенные каналы связи президента позволяют ему вести переговоры почти из любого места. Путин после окончания диалога заявил, что прекращение огня в конфликте с Украиной возможно только при соблюдении условий, которые устроят обе стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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