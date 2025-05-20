МИД Китая поддержал прямой диалог между Россией и Украиной

19 мая Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам переговоров российский глава заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине и сторонам нужно определить наиболее эффективные пути движения к миру. Москва предложит работать с Киевом над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. Предстоит определить принципы урегулирования и сроки мирного соглашения. Кроме того, Путин допустил временное перемирие.