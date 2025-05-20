МИД Китая поддержал прямой диалог между Россией и Украиной
Китай поддерживает все усилия, которые способствуют урегулированию на Украине, включая прямые переговоры между Москвой и Киевом. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Китайская сторона надеется, что посредством переговоров сторонам удастся достичь справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое будет принято обеими сторонами», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры украинской и российской делегаций. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
19 мая Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам переговоров российский глава заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине и сторонам нужно определить наиболее эффективные пути движения к миру. Москва предложит работать с Киевом над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. Предстоит определить принципы урегулирования и сроки мирного соглашения. Кроме того, Путин допустил временное перемирие.
Зеленский после разговора Путина и Трампа заявил, что Киев может подписать с Москвой меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта. Он добавил, что украинская сторона будет ждать российскую версию меморандума.