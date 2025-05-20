Каллас: главы МИД стран Евросоюза намерены снять санкции с Сирии 20 мая
Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) намерены отменить экономические санкции против Сирии 20 мая. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова передает ТАСС.
25 марта агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска. Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии.
Во время своего выступления в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Башара Асада. По его словам, снятие ограничений даст стране «шанс на процветание». Он подчеркнул, что решение стало результатом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На следующий день минфин США приступил к процессу снятия санкций с Сирии. Глава ведомства Скотт Бессент объяснил, что Вашингтон принимает такие меры для стабилизации ситуации в стране и для того, чтобы «способствовать продвижению Сирии к миру».