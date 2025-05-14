Минфин США начал процесс снятия санкций с Сирии

Во время своего выступления в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Башара Асада. По его словам, снятие ограничений даст стране «шанс на процветание». Он подчеркнул, что решение стало результатом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.