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Лавров: РФ выступает за справедливое урегулирование украинского кризиса

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил стремление Москвы к справедливому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

«Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались», – подчеркнул Лавров.

Он добавил, что гарантией достижения этих целей является позиция России по урегулированию украинского кризиса, который, по его мнению, был спровоцирован Западом.

Телефонный разговор между российским и американским лидерами прошел 19 мая. Он стал третьим с момента вступления Трампа в должность президента США.

По итогам беседы российский лидер заявил о готовности Москвы к мирному урегулированию украинского кризиса и подчеркнул необходимость определения наиболее эффективных путей для достижения мира. Он сообщил, что Москва предложит украинской стороне начать работу над меморандумом, который станет основой для будущего мирного договора. Предстоит согласовать принципы урегулирования и сроки возможного соглашения. Российский лидер также допустил возможность временного перемирия как одного из этапов процесса.

После разговора с Путиным Трамп сделал заявление, отметив, что у него есть собственная «красная линия» в отношении усилий по разрешению украинского конфликта. Однако он отказался раскрывать детали, чтобы не усложнять переговорный процесс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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