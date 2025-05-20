Лавров: РФ выступает за справедливое урегулирование украинского кризиса
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил стремление Москвы к справедливому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.
«Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались», – подчеркнул Лавров.
Он добавил, что гарантией достижения этих целей является позиция России по урегулированию украинского кризиса, который, по его мнению, был спровоцирован Западом.
Телефонный разговор между российским и американским лидерами прошел 19 мая. Он стал третьим с момента вступления Трампа в должность президента США.
По итогам беседы российский лидер заявил о готовности Москвы к мирному урегулированию украинского кризиса и подчеркнул необходимость определения наиболее эффективных путей для достижения мира. Он сообщил, что Москва предложит украинской стороне начать работу над меморандумом, который станет основой для будущего мирного договора. Предстоит согласовать принципы урегулирования и сроки возможного соглашения. Российский лидер также допустил возможность временного перемирия как одного из этапов процесса.
После разговора с Путиным Трамп сделал заявление, отметив, что у него есть собственная «красная линия» в отношении усилий по разрешению украинского конфликта. Однако он отказался раскрывать детали, чтобы не усложнять переговорный процесс.