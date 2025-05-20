Медведев заявил о необходимости модернизации ООН

В январе о необходимости реформ в организации заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Тогда министр указал о необходимости изменений Совета Безопасности ООН. По его словам, сейчас не все страны, которые несут «особую ответственность и в мировой экономике, и в мировых финансах, и соответственно в мировой политике», представлены в совете.