Медведев заявил о необходимости модернизации ООН
Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в модернизации, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Построенная на опыте 80-летней давности система, конечно, далеко не всегда способна распознавать и своевременно реагировать на все проявления враждебности, развязывания гибридных войн, цветных революций, насаждения ненависти между народами», – сказал он.
В январе о необходимости реформ в организации заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Тогда министр указал о необходимости изменений Совета Безопасности ООН. По его словам, сейчас не все страны, которые несут «особую ответственность и в мировой экономике, и в мировых финансах, и соответственно в мировой политике», представлены в совете.
Вместе с тем, Устав СБ ООН не нуждается в улучшениях в том что касается принципов равноправия и самоопределения народов, суверенного равенства государств, обеспечения территориальной целостности тех стран, чьи правительства уважают права всех наций, отмечал Лавров.
К реформам организации призывали и остальные страны G20. Согласно коммюнике объединения от ноября 2024 г., участники саммита считают необходимым укрепление роли Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН как ведущего совещательного, законодательного и представительского органа всемирной организации.