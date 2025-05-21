Избранный президент Румынии назвал отправку солдат на Украину неуместной
Отправка румынских войск для урегулирования конфликта на Украине неуместна, сообщил избранный президент Румынии Никушор Дан в интервью изданию Politico.
«Иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии – да. Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, – нет», – сказал он, объяснив такую позицию уже напряженными отношениями между Россией и Румынией.
18 мая Дан одержал победу на президентских выборах Румынии во втором туре, набрав 53,6% голосов. Его противник Джордже Симион после окончания избирательного процесса заявил, что результаты голосования необходимо отменить по причине вмешательства Франции во внутригосударственную процедуру. Бывший кандидат на пост главы государства попросил граждан Румынии обратиться в Конституционный суд страны с требованием «отменить этот фарс».
Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров также сообщал о просьбах со стороны органов одной из западных стран заблокировать пользователей и сообщества, которые составляют «консервативные голоса Румынии». Он намекнул на Францию и заявил, что категорически отказался от подобных требований.