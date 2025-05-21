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Избранный президент Румынии назвал отправку солдат на Украину неуместной

Ведомости

Отправка румынских войск для урегулирования конфликта на Украине неуместна, сообщил избранный президент Румынии Никушор Дан в интервью изданию Politico.

«Иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии – да. Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, – нет», – сказал он, объяснив такую позицию уже напряженными отношениями между Россией и Румынией.

18 мая Дан одержал победу на президентских выборах Румынии во втором туре, набрав 53,6% голосов. Его противник Джордже Симион после окончания избирательного процесса заявил, что результаты голосования необходимо отменить по причине вмешательства Франции во внутригосударственную процедуру. Бывший кандидат на пост главы государства попросил граждан Румынии обратиться в Конституционный суд страны с требованием «отменить этот фарс».

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров также сообщал о просьбах со стороны органов одной из западных стран заблокировать пользователей и сообщества, которые составляют «консервативные голоса Румынии». Он намекнул на Францию и заявил, что категорически отказался от подобных требований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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