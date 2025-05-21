Избранный президент Румынии назвал отправку солдат на Украину неуместной

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров также сообщал о просьбах со стороны органов одной из западных стран заблокировать пользователей и сообщества, которые составляют «консервативные голоса Румынии». Он намекнул на Францию и заявил, что категорически отказался от подобных требований.