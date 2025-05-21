Мандат Маркова в Госдуме передали Владимиру Сысоеву
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России передала Владимиру Сысоеву (ЛДПР) мандат депутата Госдумы восьмого созыва, ранее принадлежавший Евгению Маркову. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.
Уточняется, что Сысоев зарегистрирован в качестве депутата Госдумы.
Марков досрочно сложил полномочия депутата из-за перехода на другую работу: в конце апреля его назначили замминистра природных ресурсов и экологии России. В ведомстве Марков отвечает за департамент леса и курирует Рослесхоз.
Сысоев был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов – с октября 2015 г. по 2019 г. В ГД он также занимал должности заместителя председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии и первого зампредседателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. С 2019 по 2021 г. был заместителем губернатора Тюменской области, а с 2021 г. является заместителем председателя Тюменской областной думы.