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Мандат Маркова в Госдуме передали Владимиру Сысоеву

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России передала Владимиру Сысоеву (ЛДПР) мандат депутата Госдумы восьмого созыва, ранее принадлежавший Евгению Маркову. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.

Уточняется, что Сысоев зарегистрирован в качестве депутата Госдумы.

Марков досрочно сложил полномочия депутата из-за перехода на другую работу: в конце апреля его назначили замминистра природных ресурсов и экологии России. В ведомстве Марков отвечает за департамент леса и курирует Рослесхоз.

Сысоев был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов – с октября 2015 г. по 2019 г. В ГД он также занимал должности заместителя председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии и первого зампредседателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. С 2019 по 2021 г. был заместителем губернатора Тюменской области, а с 2021 г. является заместителем председателя Тюменской областной думы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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