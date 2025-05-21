Мандат Маркова в Госдуме передали Владимиру Сысоеву

Сысоев был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов – с октября 2015 г. по 2019 г. В ГД он также занимал должности заместителя председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии и первого зампредседателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. С 2019 по 2021 г. был заместителем губернатора Тюменской области, а с 2021 г. является заместителем председателя Тюменской областной думы.