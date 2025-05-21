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ВС России нанесли удар по лагерю подготовки украинских военных

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили лагерь подготовки украинских военных. Об этом сообщило Минобороны России в опубликованной сводке.

Кроме того, российские силы уничтожили инфраструктуру украинского военного аэродрома, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракетных войск и артиллерии.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – пояснили в Минобороны.

По данным военного ведомства, всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 662 самолета ВСУ, 283 их вертолета, 58 043 БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 441 танк и другие боевые бронированные машины.

20 мая российская армия также поразила цех по производству беспилотников и инфраструктуру украинского военного аэродрома.

21 мая с 4:00 до 8:00 мск средства ПВО России уничтожили 32 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего их было сбито над Орловской областью – 16. А ночью на 21 мая дежурные силы ПВО отразили массированную атаку 127 беспилотников. Большинство из них было уничтожено над Брянской (41), Орловской (37) и Курской областями (31).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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