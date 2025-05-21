ВС России нанесли удар по лагерю подготовки украинских военных

21 мая с 4:00 до 8:00 мск средства ПВО России уничтожили 32 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего их было сбито над Орловской областью – 16. А ночью на 21 мая дежурные силы ПВО отразили массированную атаку 127 беспилотников. Большинство из них было уничтожено над Брянской (41), Орловской (37) и Курской областями (31).