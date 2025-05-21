ВС России нанесли удар по лагерю подготовки украинских военных
Вооруженные силы (ВС) РФ поразили лагерь подготовки украинских военных. Об этом сообщило Минобороны России в опубликованной сводке.
Кроме того, российские силы уничтожили инфраструктуру украинского военного аэродрома, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракетных войск и артиллерии.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – пояснили в Минобороны.
По данным военного ведомства, всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 662 самолета ВСУ, 283 их вертолета, 58 043 БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 441 танк и другие боевые бронированные машины.
20 мая российская армия также поразила цех по производству беспилотников и инфраструктуру украинского военного аэродрома.
21 мая с 4:00 до 8:00 мск средства ПВО России уничтожили 32 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего их было сбито над Орловской областью – 16. А ночью на 21 мая дежурные силы ПВО отразили массированную атаку 127 беспилотников. Большинство из них было уничтожено над Брянской (41), Орловской (37) и Курской областями (31).