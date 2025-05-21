Песков: затягивать работу над меморандумом с Украиной никто не хочет

После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова и продолжит работать с Украиной над меморандумом по подготовке мирного соглашения, где были бы прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты. Путин при этом подчеркивал, что стороны должны пойти на компромиссы.