Песков: затягивать работу над меморандумом с Украиной никто не хочет
Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс работы над меморандумом о возможном будущем мирном договоре с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По словам представителя Кремля, работа российской стороны идет динамично.
«Мы будем вас информировать», – сказал он.
Большая часть этой работы ведется в дискретном режиме, она не должна быть открыта публике – по понятным причинам, уточнил Песков.
Представитель Кремля также отмечал, что перечень условий для прекращения огня на Украине будет подготовлен отдельно, – договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова и продолжит работать с Украиной над меморандумом по подготовке мирного соглашения, где были бы прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты. Путин при этом подчеркивал, что стороны должны пойти на компромиссы.
Трамп, в свою очередь, назвал диалог с Путиным очень хорошим и подчеркнул, что Россия и Украина «немедленно начнут» переговоры о прекращении огня и конфликта в целом. По его словам, условия будут согласованы обеими сторонами конфликта, так как это возможно «только таким образом».