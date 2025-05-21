Песков: перечень условий для прекращения огня на Украине подготовят отдельно

Песков: перечень условий для прекращения огня на Украине подготовят отдельноДоговоренность была достигнута в ходе стамбульских переговоров
Перечень условий для прекращения огня на Украине будет подготовлен отдельно, об этом была достигнута договоренность в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ведомости» спросили, является ли меморандум, который может быть подготовлен РФ и Украиной, и план возможного прекращения огня, о котором заявляли после переговоров в Стамбуле, одним документом.
«Здесь сейчас я не буду вам точно говорить. Отдельно, безусловно, будет перечень мер, перечень условий для прекращения огня», – пояснил Песков.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции. Встреча длилась менее двух часов, но стороны смогли достичь ряда договоренностей.
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о ключевых результатах переговоров. Среди них – обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», принятие к сведению украинского запроса на прямые переговоры между главами государств, а также представление сторонами друг другу своих видений «возможного будущего прекращения огня». Мединский выразил удовлетворение результатами встречи и подтвердил готовность продолжать диалог.
19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По итогам разговора Путин заявил, что Россия готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. В документе планируется прописать сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования. Российский лидер подчеркнул, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.