Песков: перечень условий для прекращения огня на Украине подготовят отдельно

19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По итогам разговора Путин заявил, что Россия готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. В документе планируется прописать сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования. Российский лидер подчеркнул, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.