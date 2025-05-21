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Лавров отверг подход «перемирие, а там посмотрим» в конфликте на Украине

Ведомости

Подхода «перемирие, а там посмотрим» в российско-украинском конфликте больше не будет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Российско-армянском университете, передает корреспондент «Ведомостей».

«Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим", – нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», – сказал он.

Лавров отметил, что РФ предварительно подписала предложенные украинской стороной принципы в 2022 г., но позже Запад «запретил подписывать договор на основе этих самых принципов».

Россия заявляла, что готова к переговорам по военному конфликту без предварительных условий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие.

10 мая Украина заявила о готовности остановить боевые действия на 30 дней и начать мирные переговоры. К призыву присоединились европейские лидеры. Позже они осудили отказ Москвы от прекращения огня на месяц. Несмотря на это, 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года переговоры РФ и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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