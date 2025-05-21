Лавров отверг подход «перемирие, а там посмотрим» в конфликте на Украине
Подхода «перемирие, а там посмотрим» в российско-украинском конфликте больше не будет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Российско-армянском университете, передает корреспондент «Ведомостей».
«Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим", – нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», – сказал он.
Лавров отметил, что РФ предварительно подписала предложенные украинской стороной принципы в 2022 г., но позже Запад «запретил подписывать договор на основе этих самых принципов».
Россия заявляла, что готова к переговорам по военному конфликту без предварительных условий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие.
10 мая Украина заявила о готовности остановить боевые действия на 30 дней и начать мирные переговоры. К призыву присоединились европейские лидеры. Позже они осудили отказ Москвы от прекращения огня на месяц. Несмотря на это, 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года переговоры РФ и Украины.