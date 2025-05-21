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Трамп: после разговора с Путиным 19 мая был достигнут большой прогресс

Ведомости

По итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был достигнут большой прогресс. Об этом заявил американский лидер во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.

«На протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», – сказал он.

19 мая Трамп и Путин провели телефонные переговоры. По их итогам Путин заявил, что РФ выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, стороны должны определить наиболее эффективные пути движения к миру. Он заявил, что и Россия, и Украина должны найти компромиссы, которые бы устроили все стороны.

Трамп заявил по итогам переговоров, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта, Россия хочет вести масштабную торговлю с США и др.

Разговор состоялся через три дня после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. По итогам встречи стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в ближайшие дни и продолжить переговоры. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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