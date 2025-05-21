Трамп: после разговора с Путиным 19 мая был достигнут большой прогресс
По итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был достигнут большой прогресс. Об этом заявил американский лидер во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.
«На протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», – сказал он.
19 мая Трамп и Путин провели телефонные переговоры. По их итогам Путин заявил, что РФ выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, стороны должны определить наиболее эффективные пути движения к миру. Он заявил, что и Россия, и Украина должны найти компромиссы, которые бы устроили все стороны.
Трамп заявил по итогам переговоров, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта, Россия хочет вести масштабную торговлю с США и др.
Разговор состоялся через три дня после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. По итогам встречи стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в ближайшие дни и продолжить переговоры.