Трамп: после разговора с Путиным 19 мая был достигнут большой прогресс

19 мая Трамп и Путин провели телефонные переговоры. По их итогам Путин заявил, что РФ выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, стороны должны определить наиболее эффективные пути движения к миру. Он заявил, что и Россия, и Украина должны найти компромиссы, которые бы устроили все стороны.