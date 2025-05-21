Рубио отказался назвать Путина «военным преступником» в конгрессе

Член палаты представителей США Билл Китинг (демократ, от штата Массачусетс) несколько раз задал Рубио вопрос о том, является ли Путин «военным преступником». Госсекретарь США ответил, что в ходе спецоперации происходили инциденты, которые можно расценивать как военные преступления, но время для того, чтобы установить, кто несет за них ответственность, будет позже. Главная задача сейчас – завершить конфликт, заявил Рубио. Он отметил, что это невозможно сделать, не поддерживая диалог с Путиным.