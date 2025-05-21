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Рубио отказался назвать Путина «военным преступником» в конгрессе

Ведомости

В ходе слушания в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса госсекретарь США Марко Рубио уклонился от ответа на вопрос, является ли президент России Владимир Путин «военным преступником». Трансляцию мероприятия проводит Associated Press.

Член палаты представителей США Билл Китинг (демократ, от штата Массачусетс) несколько раз задал Рубио вопрос о том, является ли Путин «военным преступником». Госсекретарь США ответил, что в ходе спецоперации происходили инциденты, которые можно расценивать как военные преступления, но время для того, чтобы установить, кто несет за них ответственность, будет позже. Главная задача сейчас – завершить конфликт, заявил Рубио. Он отметил, что это невозможно сделать, не поддерживая диалог с Путиным.

19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа. По итогам разговора российский лидер заявил, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. В документе планируется прописать сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования. Путин подчеркнул, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.

Рубио сообщал, что Вашингтон рассчитывает получить от Москвы перечень условий для прекращения огня на Украине на этой неделе. Он отметил, что этот перечень позволит начать обсуждение прекращения огня. Сама остановка боев позволит вступить в детальные переговоры, которые и положат конец конфликту, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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