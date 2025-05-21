Рубио отказался назвать Путина «военным преступником» в конгрессе
В ходе слушания в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса госсекретарь США Марко Рубио уклонился от ответа на вопрос, является ли президент России Владимир Путин «военным преступником». Трансляцию мероприятия проводит Associated Press.
Член палаты представителей США Билл Китинг (демократ, от штата Массачусетс) несколько раз задал Рубио вопрос о том, является ли Путин «военным преступником». Госсекретарь США ответил, что в ходе спецоперации происходили инциденты, которые можно расценивать как военные преступления, но время для того, чтобы установить, кто несет за них ответственность, будет позже. Главная задача сейчас – завершить конфликт, заявил Рубио. Он отметил, что это невозможно сделать, не поддерживая диалог с Путиным.
19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа. По итогам разговора российский лидер заявил, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. В документе планируется прописать сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования. Путин подчеркнул, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.
Рубио сообщал, что Вашингтон рассчитывает получить от Москвы перечень условий для прекращения огня на Украине на этой неделе. Он отметил, что этот перечень позволит начать обсуждение прекращения огня. Сама остановка боев позволит вступить в детальные переговоры, которые и положат конец конфликту, считает он.