Песков заявил об отсутствии договоренностей о переговорах по Украине в Ватикане

The Wall Street Journal сообщала, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями может пройти в Ватикане в середине июня. По ее данным, 18 мая президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами, что направит на встречу Москвы и Киева американского госсекретаря Марко Рубио и своего спецпосланника Кита Келлога.