Песков заявил об отсутствии договоренностей о переговорах по Украине в Ватикане
Договоренностей о том, чтобы провести следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Ватикане, нет. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никаких не было договоренностей на этот счет», – заявил представитель Кремля.
Первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины состоялись 16 мая в Стамбуле. В ходе встречи стороны условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
The Wall Street Journal сообщала, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями может пройти в Ватикане в середине июня. По ее данным, 18 мая президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами, что направит на встречу Москвы и Киева американского госсекретаря Марко Рубио и своего спецпосланника Кита Келлога.
19 мая Путин и Трамп также провели разговор по телефону. После беседы президент России выразил готовность продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. В документе планируется прописать сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования конфликта.