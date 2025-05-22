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Песков заявил об отсутствии договоренностей о переговорах по Украине в Ватикане

Ведомости

Договоренностей о том, чтобы провести следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Ватикане, нет. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких не было договоренностей на этот счет», – заявил представитель Кремля.

Первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины состоялись 16 мая в Стамбуле. В ходе встречи стороны условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

The Wall Street Journal сообщала, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями может пройти в Ватикане в середине июня. По ее данным, 18 мая президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами, что направит на встречу Москвы и Киева американского госсекретаря Марко Рубио и своего спецпосланника Кита Келлога.

19 мая Путин и Трамп также провели разговор по телефону. После беседы президент России выразил готовность продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. В документе планируется прописать сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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