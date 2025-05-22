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Путин подчеркнул важность сбережения российского народа и его духовности

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что сбережение российского народа, его культуры и духовности, а также сохранение лучших просветительских традиций является одной из важнейших задач. Об этом он сказал на церемонии вручения высших государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства обратился к участникам торжественной церемонии, среди которых были представители промышленности, здравоохранения, образования и культуры.

«Все вы – мастера своего дела, люди большой отваги, ярких дарований», – сказал Путин.

Президент отметил, что именно благодаря таким людям, а также миллионам других тружеников, созидателей и героев, Россия способна решать любые задачи и отвечать на любые вызовы. Президент напомнил о недавней встрече с волонтерами в Курске, где прозвучала идея о необходимости действовать как сплоченная команда.

Среди награжденных был министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому президент вручил высшую государственную награду – орден святого апостола Андрея Первозванного.

Путин сказал, что талант, знания, опыт и интеллект главного дипломата РФ принесли ему безусловное уважение в нашей стране, а также во всем мире.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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