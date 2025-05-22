Путин подчеркнул важность сбережения российского народа и его духовности
Президент России Владимир Путин заявил, что сбережение российского народа, его культуры и духовности, а также сохранение лучших просветительских традиций является одной из важнейших задач. Об этом он сказал на церемонии вручения высших государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Глава государства обратился к участникам торжественной церемонии, среди которых были представители промышленности, здравоохранения, образования и культуры.
«Все вы – мастера своего дела, люди большой отваги, ярких дарований», – сказал Путин.
Президент отметил, что именно благодаря таким людям, а также миллионам других тружеников, созидателей и героев, Россия способна решать любые задачи и отвечать на любые вызовы. Президент напомнил о недавней встрече с волонтерами в Курске, где прозвучала идея о необходимости действовать как сплоченная команда.
Среди награжденных был министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому президент вручил высшую государственную награду – орден святого апостола Андрея Первозванного.
Путин сказал, что талант, знания, опыт и интеллект главного дипломата РФ принесли ему безусловное уважение в нашей стране, а также во всем мире.