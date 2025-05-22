Путин подчеркнул важность сбережения российского народа и его духовности

Президент отметил, что именно благодаря таким людям, а также миллионам других тружеников, созидателей и героев, Россия способна решать любые задачи и отвечать на любые вызовы. Президент напомнил о недавней встрече с волонтерами в Курске, где прозвучала идея о необходимости действовать как сплоченная команда.