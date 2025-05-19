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Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

Президент оценил работу Сергея Лаврова, Константина Борисова, Маргариты Симоньян и других
Ведомости

В Екатерининском зале Кремля прошла церемония награждения государственными наградами. «Традиция чествовать выдающихся граждан – это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги во имя свободы, независимости и будущего России», – сказал президент Владимир Путин.

Президент вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного министру иностранных дел Сергею Лаврову. «Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире как среди друзей, так и, как у нас иногда говорят, среди так называемых геополитических оппонентов», – сказал Путин.

Звание Героя труда получил депутат всех восьми созывов Госдумы, соперник Путина на выборах на президентских выборах 2024 г., коммунист Николай Харитонов. Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени президент наградил вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева.

Звание Героя России получили ефрейтор Людмила Болилая и главный врач Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимир Харман. Также звание Героя России и почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации» присвоили космонавтам-испытателям Константину Борисову, Александру Гребенкину, Николаю Чубу. Героя труда также получили гендиректор научно-производственного предприятия «Радиосвязь» и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

Орденом Александра Невского были награждены гендиректор Государственного исторического музея и директор спортивной школы «Центр боевых искусств» Юрий Филимонов (он отец губернатора Вологодской области Георгия Филимонова). Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили мэра Казани Ильсура Метшина, митрополита Калужского и Боровского Климента, а III степени – главного редактора RT Маргариту Симоньян. Были вручены и другие награды – звание «Мать-героиня», знак отличия «За наставничество», орден почета и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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