Президент вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного министру иностранных дел Сергею Лаврову. «Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире как среди друзей, так и, как у нас иногда говорят, среди так называемых геополитических оппонентов», – сказал Путин.