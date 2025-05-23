Генпрокурор потребовал запретить в РФ украинское движение «Аллатра»
Генеральный прокурор Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России украинского движения «Аллатра»
Разбирательство по иску назначено на 9 июня в Верховном суде.
Минюст включил движение «Аллатра» в перечень нежелательных организаций в августе 2023 г. Тогда же Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации. Уточнялось, что идеологи движения принуждают россиян «совершать экстремистские преступления». С начала специальной военной операции данной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая ВС РФ.
9 октября Федеральная служба безопасности совместно с военнослужащими пресекли деятельность ячейки движения «Аллатра» в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).