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Генпрокурор потребовал запретить в РФ украинское движение «Аллатра»

Ведомости

Генеральный прокурор Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России украинского движения «Аллатра» (организация признана нежелательной на территории РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста.

Разбирательство по иску назначено на 9 июня в Верховном суде.

Минюст включил движение «Аллатра» в перечень нежелательных организаций в августе 2023 г. Тогда же Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации. Уточнялось, что идеологи движения принуждают россиян «совершать экстремистские преступления». С начала специальной военной операции данной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая ВС РФ.

9 октября Федеральная служба безопасности совместно с военнослужащими пресекли деятельность ячейки движения «Аллатра» в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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