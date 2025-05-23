В Кремле назвали противоречием возможное лишение Венгрии права голоса в ЕС
В странах Евросоюза наблюдаются противоречия, связанные с тем, что ряду государств не нравится определенный мейнстрим ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможном лишении права голоса Венгрии.
Совет ЕС планирует обсудить это решение на саммите 27 мая. Оно возможно на основании ст. 7 Договора о ЕС, позволяющей ограничить или лишить права голоса государство, которое рискует нарушить основополагающие ценности объединения, например демократию, верховенство права и защиту прав человека.
20 мая Венгрия вышла из состава Международного уголовного суда (МУС). В законопроекте, который одобрил парламент страны, подчеркнуто отвержение Венгрией использования международных организаций как инструментов политического влияния. 134 депутала согласились на принятие закона.
13 марта стало известно, что ЕС исключил из санкционного списка трех россиян по требованию Венгрии, однако тогда начал работу по достижению соглашения о продлении санкций в отношении отдельных граждан РФ, в том числе ряда бизнесменов.