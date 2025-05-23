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В Кремле назвали противоречием возможное лишение Венгрии права голоса в ЕС

Ведомости

В странах Евросоюза наблюдаются противоречия, связанные с тем, что ряду государств не нравится определенный мейнстрим ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможном лишении права голоса Венгрии.

Совет ЕС планирует обсудить это решение на саммите 27 мая. Оно возможно на основании ст. 7 Договора о ЕС, позволяющей ограничить или лишить права голоса государство, которое рискует нарушить основополагающие ценности объединения, например демократию, верховенство права и защиту прав человека.

20 мая Венгрия вышла из состава Международного уголовного суда (МУС). В законопроекте, который одобрил парламент страны, подчеркнуто отвержение Венгрией использования международных организаций как инструментов политического влияния. 134 депутала согласились на принятие закона.

13 марта стало известно, что ЕС исключил из санкционного списка трех россиян по требованию Венгрии, однако тогда начал работу по достижению соглашения о продлении санкций в отношении отдельных граждан РФ, в том числе ряда бизнесменов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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