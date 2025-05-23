Минобороны: за 20-23 мая уничтожено 1177 дронов

С 20 мая украинские беспилотники бесперебойно атаковали регионы России. Последний раз массовый запуск дронов совершался в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в начале мая. Росавиация сообщала 38 раз о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов.