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Минобороны: за 20-23 мая уничтожено 1177 дронов

Ведомости

В ходе отражения массированного налета беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) с 20 по 23 мая было уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В том числе вне зоны проведения спецоперации средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 788 БПЛА, уточняет ведомство.

С 20 мая украинские беспилотники бесперебойно атаковали регионы России. Последний раз массовый запуск дронов совершался в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в начале мая. Росавиация сообщала 38 раз о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

По данным Минобороны, с 20:00 мск 20 мая средствами ПВО были сбиты 756 дронов. С вечера 22 мая перехвачены 112 беспилотников над Московским регионом, Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской областями, Крымом и др.

Кроме того, власти Владимирской, Ивановской, Орловской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей ввели ограничения на работу мобильного интернета в целях безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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