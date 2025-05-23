Минобороны: за 20-23 мая уничтожено 1177 дронов
В ходе отражения массированного налета беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) с 20 по 23 мая было уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В том числе вне зоны проведения спецоперации средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 788 БПЛА, уточняет ведомство.
С 20 мая украинские беспилотники бесперебойно атаковали регионы России. Последний раз массовый запуск дронов совершался в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в начале мая. Росавиация сообщала 38 раз о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов.
По данным Минобороны, с 20:00 мск 20 мая средствами ПВО были сбиты 756 дронов. С вечера 22 мая перехвачены 112 беспилотников над Московским регионом, Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской областями, Крымом и др.
Кроме того, власти Владимирской, Ивановской, Орловской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей ввели ограничения на работу мобильного интернета в целях безопасности.