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Симоньян выразила опасения за жизнь и здоровье Трампа из-за его политики

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не поддается влиянию «глубинного государства», которое управляет Соединенными Штатами. Это вызывает опасения за его жизнь и здоровье, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян подчеркнула, что «как известно, не американские президенты на самом деле управляют политикой Соединенных Штатов Америки».

«Нам вдруг рассказывают, что [Марко] Рубио, госсекретарь, пытается ввести санкции серьезные против России. <...> И Трамп вдруг их не подписывает. И Рубио ему говорит, чувак, ну ты, конечно, президент, но у нас так не принято», – сказала Симоньян.

По ее словам, Рубио предпринимает попытки донести до Трампа, что тот ничего не решает, кроме того, «в какой руке держать перышко».

23 мая журнал New Lines со ссылкой на источник писал, что Рубио хочет ужесточить санкции против России, но Трамп против. Имеется в виду принятие законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). По словам собеседника издания, Рубио «почти ежедневно» затрагивает вопрос о рестрикциях.

В законопроекте Грэма прописаны пошлины до 500% на товары любой страны, которая импортирует нефть, газ и уран из РФ. Документ должен был быть принят, если Москва откажется от 30-дневного прекращения огня в конфликте с Киевом. В качестве ответной меры президент РФ Владимир Путин предложил провести первые с 2022 г. прямые переговоры двух стран. Они состоялись в Стамбуле 16 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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