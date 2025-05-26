Симоньян выразила опасения за жизнь и здоровье Трампа из-за его политики

«Нам вдруг рассказывают, что [Марко] Рубио, госсекретарь, пытается ввести санкции серьезные против России. <...> И Трамп вдруг их не подписывает. И Рубио ему говорит, чувак, ну ты, конечно, президент, но у нас так не принято», – сказала Симоньян.