Песков рассказал о нюансировках в администрации президента
Дмитрий Песков прокомментировал возможное перераспределение полномочий между заместителями руководителя администрации президента. По информации «Ведомостей», сейчас рассматривается вариант передачи управлений, которые курирует заместитель руководителя АП Дмитрий Козак, к первому заместителю Сергею Кириенко из-за появления у него новых задач «на внешнем контуре». Песков сообщил, что пока перераспределения не было, но перемены не исключены.
«Определенные какие-то нюансировки все время происходят», – ответил Песков на вопрос «Ведомостей» о возможном перераспределении полномочий между Козаком и Кириенко. Представитель Кремля отметил, что администрация президента – это подвижный механизм. «Поэтому да, действительно, разные вопросы на каких-то стадиях могут передаваться от одного [заместителя руководителя АП] к другому», – пояснил он. «Если будет, то мы проинформируем», – подчеркнул Песков.
Создание нового «политического» управления в ведении Кириенко, которое бы занималось задачами на внешнеполитическом контуре.
Добавление к четырем курируемым Кириенко управлениям одного или двух управлений, которые сейчас «работают на внешнем треке». Сейчас за них отвечает Козак.
Создание новых департаментов в структуре действующих управлений внутриполитического блока, которые будут заниматься новыми задачами Кириенко.
С конца 2024 Кириенко стал курировать отношения с Абхазией. Потом он начал курировать и отношения с Южной Осетией, Молдавией, а также непризнанным Приднестровьем. Позже в его сферу вошли отношения с Арменией.