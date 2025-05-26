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Песков рассказал о нюансировках в администрации президента

Ведомости

Дмитрий Песков прокомментировал возможное перераспределение полномочий между заместителями руководителя администрации президента. По информации «Ведомостей», сейчас рассматривается вариант передачи управлений, которые курирует заместитель руководителя АП Дмитрий Козак, к первому заместителю Сергею Кириенко из-за появления у него новых задач «на внешнем контуре». Песков сообщил, что пока перераспределения не было, но перемены не исключены.

«Определенные какие-то нюансировки все время происходят», – ответил Песков на вопрос «Ведомостей» о возможном перераспределении полномочий между Козаком и Кириенко. Представитель Кремля отметил, что администрация президента – это подвижный механизм. «Поэтому да, действительно, разные вопросы на каких-то стадиях могут передаваться от одного [заместителя руководителя АП] к другому», – пояснил он. «Если будет, то мы проинформируем», – подчеркнул Песков.

По информации источников «Ведомостей», сейчас обсуждаются три варианта:

  • Создание нового «политического» управления в ведении Кириенко, которое бы занималось задачами на внешнеполитическом контуре.

  • Добавление к четырем курируемым Кириенко управлениям одного или двух управлений, которые сейчас «работают на внешнем треке». Сейчас за них отвечает Козак.

  • Создание новых департаментов в структуре действующих управлений внутриполитического блока, которые будут заниматься новыми задачами Кириенко.

С конца 2024 Кириенко стал курировать отношения с Абхазией. Потом он начал курировать и отношения с Южной Осетией, Молдавией, а также непризнанным Приднестровьем. Позже в его сферу вошли отношения с Арменией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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