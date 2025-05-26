Песков рассказал о нюансировках в администрации президента

«Определенные какие-то нюансировки все время происходят», – ответил Песков на вопрос «Ведомостей» о возможном перераспределении полномочий между Козаком и Кириенко. Представитель Кремля отметил, что администрация президента – это подвижный механизм. «Поэтому да, действительно, разные вопросы на каких-то стадиях могут передаваться от одного [заместителя руководителя АП] к другому», – пояснил он. «Если будет, то мы проинформируем», – подчеркнул Песков.