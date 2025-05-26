Кремль: Россия пока не передала Украине проект меморандума
Москва пока не передала Киеву свой проект меморандума. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российский проект меморандума пока не передан. Работа продолжается. Это серьезный проект, проект серьезного документа. Требует тщательной выверки и подготовки», – сказал он.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил 24 мая, что Москва передаст Киеву свои наработки по меморандуму в ближайшие дни. Косачев говорил, что работа над документом находится на завершающей стадии.
В МИД РФ заявили 22 мая, что для подписания меморандума с Россией Украине нужно новое руководство. По словам директора правового департамента МИД РФ Максима Мусихина, подписантом соглашения об урегулировании должен стать представитель, обладающий народным мандатом, в противном случае возникнут правовые проблемы. Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского подошел к концу 20 мая 2024 г. Согласно конституции Украины, в стране запрещено проводить выборы в период действия военного положения.
19 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня.