В МИД РФ заявили 22 мая, что для подписания меморандума с Россией Украине нужно новое руководство. По словам директора правового департамента МИД РФ Максима Мусихина, подписантом соглашения об урегулировании должен стать представитель, обладающий народным мандатом, в противном случае возникнут правовые проблемы. Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского подошел к концу 20 мая 2024 г. Согласно конституции Украины, в стране запрещено проводить выборы в период действия военного положения.