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Кремль: Россия пока не передала Украине проект меморандума

Ведомости

Москва пока не передала Киеву свой проект меморандума. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российский проект меморандума пока не передан. Работа продолжается. Это серьезный проект, проект серьезного документа. Требует тщательной выверки и подготовки», – сказал он.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил 24 мая, что Москва передаст Киеву свои наработки по меморандуму в ближайшие дни. Косачев говорил, что работа над документом находится на завершающей стадии.

В МИД РФ заявили 22 мая, что для подписания меморандума с Россией Украине нужно новое руководство. По словам директора правового департамента МИД РФ Максима Мусихина, подписантом соглашения об урегулировании должен стать представитель, обладающий народным мандатом, в противном случае возникнут правовые проблемы. Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского подошел к концу 20 мая 2024 г. Согласно конституции Украины, в стране запрещено проводить выборы в период действия военного положения.

19 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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