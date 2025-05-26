Spiegel: Зеленский посетит Германию 28 мая

В ноябре 2024 г. Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, говорил, что выдвинет России ультиматумы. Он уточнил, что выступит с требованием к Москве прекратить боевые действия, а в случае отказа передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и отменит запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по России.