Spiegel: Зеленский посетит Германию 28 мая
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин 28 мая, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
Собеседники издания уточнили, что Мерц собирается обсудить с Зеленским возможные шаги на пути к дальнейшим переговорам между российской и украинскими делегациями. Он также хочет проинформировать президента Украины о новом санкционном пакете против России, который готовится в Евросоюзе (ЕС). Стороны также обсудят продолжение военной поддержки Киева.
26 мая Мерц объявил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность оружия, которое поставляется Украине.
В ноябре 2024 г. Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, говорил, что выдвинет России ультиматумы. Он уточнил, что выступит с требованием к Москве прекратить боевые действия, а в случае отказа передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и отменит запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по России.
Немецкая крылатая ракета Taurus KEPD 350/150 может достигать расстояния до 500 км. «Ведомости» писали, что на вооружении ФРГ стоит порядка 600 таких ракет, адаптированных для боевых самолетов Panavia PA-200 Tornado IDS и Eurofighter Typhoon EF-2000.