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Spiegel: Зеленский посетит Германию 28 мая

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин 28 мая, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что Мерц собирается обсудить с Зеленским возможные шаги на пути к дальнейшим переговорам между российской и украинскими делегациями. Он также хочет проинформировать президента Украины о новом санкционном пакете против России, который готовится в Евросоюзе (ЕС). Стороны также обсудят продолжение военной поддержки Киева.

26 мая Мерц объявил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность оружия, которое поставляется Украине.

В ноябре 2024 г. Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, говорил, что выдвинет России ультиматумы. Он уточнил, что выступит с требованием к Москве прекратить боевые действия, а в случае отказа передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и отменит запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по России.

Немецкая крылатая ракета Taurus KEPD 350/150 может достигать расстояния до 500 км. «Ведомости» писали, что на вооружении ФРГ стоит порядка 600 таких ракет, адаптированных для боевых самолетов Panavia PA-200 Tornado IDS и Eurofighter Typhoon EF-2000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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