Hürriyet: Турция готова провести новый раунд переговоров между РФ и Украиной
Турция подтвердила свою готовность стать площадкой для нового раунда мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Москву. Проправительственная газета Hürriyet сообщила, что Анкара также готова оказать всестороннюю поддержку урегулированию конфликта.
Фидан прибыл в Москву с двухдневным визитом по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. 26 мая он встретился с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. Также Фидана принял президент России Владимир Путин.
Помимо украинского вопроса, в повестке встреч обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией. Ожидается, что стороны рассмотрят текущее состояние сотрудничества в ключевых областях, таких как: торговля, энергетика и туризм. Также будут обсуждаться новые шаги для укрепления партнерства.
Это первый визит представителя Турции в РФ после возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая. Несмотря на то, что встреча не привела к существенному прогрессу, стороны договорились представить меморандумы с изложением своего видения возможного прекращения огня. Кроме того, был согласован масштабный обмен пленными «1000 на 1000», который завершился 25 мая.
Анкара активно выступает посредником в урегулировании. В июле 2022 г. она сыграла ключевую роль в заключении черноморской зерновой сделки, которая создала безопасный морской коридор для экспорта украинских агропродуктов. Однако через год Москва отказалась продлевать соглашение, сославшись на невыполнение Западом условий российской части сделки.
23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что площадка для следующих переговоров с Украиной пока не выбрана. С предложением провести их на своей территории выступили в Ватикане. Но Лавров назвал «неэлегантной» возможность проведения встречи там, так как Россия и Украина – православные страны.