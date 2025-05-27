Hürriyet: Турция готова провести новый раунд переговоров между РФ и Украиной

Это первый визит представителя Турции в РФ после возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая. Несмотря на то, что встреча не привела к существенному прогрессу, стороны договорились представить меморандумы с изложением своего видения возможного прекращения огня. Кроме того, был согласован масштабный обмен пленными «1000 на 1000», который завершился 25 мая.