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Рябков: Вашингтон стал лучше понимать позицию России по Украине

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по украинскому вопросу. Об этом он сообщил в интервью «Комсомольской правде».

«Президент Дональд Трамп и его сотрудники публично говорят о первопричинах конфликта. Время покажет, насколько реальные шаги новой администрации США будут соответствовать ее декларациям», – сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном действительно наметились позитивные изменения. Это подтверждается двусторонними контактами на различных уровнях: высшем, высоком и экспертном.

Однако замглавы МИД РФ особо акцентировал, что развитие диалога с США не будет происходить в ущерб стратегическим отношениям России с партнерами по БРИКС и другими дружественными государствами.

27 мая стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер против России уже на текущей неделе. По информации The Wall Street Journal, это связано с неудовлетворенностью президента США позицией руководства РФ и отсутствием прогресса в мирном урегулировании конфликта.

Ожидается, что планируемые санкции не затронут банковский сектор. Вместо этого рассматриваются точечные меры, направленные на оказание давления для достижения компромиссов. Среди возможных шагов – стимулирование соглашения о 30-дневном перемирии.

Окончательное решение о введении санкций пока не принято, и администрация США может пересмотреть свои планы в зависимости от развития ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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