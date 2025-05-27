Фидан прокомментировал выбор Стамбула как площадки для переговоров РФ и Украины
Выбор Стамбула в качестве площадки для переговоров с Украиной говорит о том, что Россия придает большое значение отношениям с Турцией. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Наши исторические корни, наши узы позволяют нашим странам обеспечивать мир, стабильность и благосостояние в нашем регионе и в мире», – подчеркнул Фидан.
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Трехдневный обмен завершился 25 мая. Кроме того, делегации условились представить видения «возможного будущего прекращения огня».
Фидан говорил, что по результатам встречи также была достигнута договоренность о проведении новых переговоров между сторонами. В ходе визита в Москву он также уточнил, что Турция подтвердила свою готовность стать площадкой для нового раунда переговоров делегаций России и Украины.