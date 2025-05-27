Трамп выразил надежду на возобновление торговли с Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Европейский союз (ЕС) «откроется» для торговли с США и одобрит его требование насчет Китая. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Американский лидер рассказал, что Евросоюз позвонил администрации США, чтобы назначить даты встречи. Трамп расценил это как позитивное событие, а также выразил надежду, что ЕС откроют европейские страны для торговли с США.
«Они будут очень счастливы и успешны, если это сделают», – написал он.
23 мая Трамп предложил ввести 50%-ные пошлины в отношении стран ЕС. По его мнению, переговоры по поводу торговли с Евросоюзом «ни к чему не ведут».
В тот же день в адрес администрации Трампа поступило предложение относительно возможного торгового соглашения от ЕС. Как сообщало агентство Bloomberg, документ содержит больше пунктов, отвечающих интересам США. В частности, там оговорено постепенное снижение тарифов до нуля – но по сельскохозяйственным и промышленным «нечувствительным» товарам.
В ответ на это Трамп заявил, что ему не нужна торговая сделка с ЕС, поскольку условия уже установлены: либо 50%-ный тариф, либо компании должны будут строить заводы в США.
Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп хочет добиться от ЕС введения новых пошлин на китайскую продукцию в рамках увеличения торгового давления на Пекин. Похожее условие было оговорено ранее, например при заключении торгового соглашения США с Великобританией, которая согласилась ввести дополнительные пошлины на сталь из КНР.