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Трамп выразил надежду на возобновление торговли с Евросоюзом

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Европейский союз (ЕС) «откроется» для торговли с США и одобрит его требование насчет Китая. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Американский лидер рассказал, что Евросоюз позвонил администрации США, чтобы назначить даты встречи. Трамп расценил это как позитивное событие, а также выразил надежду, что ЕС откроют европейские страны для торговли с США.

«Они будут очень счастливы и успешны, если это сделают», – написал он.

23 мая Трамп предложил ввести 50%-ные пошлины в отношении стран ЕС. По его мнению, переговоры по поводу торговли с Евросоюзом «ни к чему не ведут».

В тот же день в адрес администрации Трампа поступило предложение относительно возможного торгового соглашения от ЕС. Как сообщало агентство Bloomberg, документ содержит больше пунктов, отвечающих интересам США. В частности, там оговорено постепенное снижение тарифов до нуля – но по сельскохозяйственным и промышленным «нечувствительным» товарам.

В ответ на это Трамп заявил, что ему не нужна торговая сделка с ЕС, поскольку условия уже установлены: либо 50%-ный тариф, либо компании должны будут строить заводы в США.

Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп хочет добиться от ЕС введения новых пошлин на китайскую продукцию в рамках увеличения торгового давления на Пекин. Похожее условие было оговорено ранее, например при заключении торгового соглашения США с Великобританией, которая согласилась ввести дополнительные пошлины на сталь из КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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