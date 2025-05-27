Трамп выразил надежду на возобновление торговли с Евросоюзом

В тот же день в адрес администрации Трампа поступило предложение относительно возможного торгового соглашения от ЕС. Как сообщало агентство Bloomberg, документ содержит больше пунктов, отвечающих интересам США. В частности, там оговорено постепенное снижение тарифов до нуля – но по сельскохозяйственным и промышленным «нечувствительным» товарам.