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Трамп выступил против заключения торговой сделки с ЕС

50%-ые пошлины на поставляемые в США оттуда товары вступят в силу с 1 июня
Людмила Чернова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна торговая сделка с ЕС, поскольку условия уже установлены: либо 50%-ый тариф, либо компании должны будут сроить заводы в США.

«Я не стремлюсь к сделке. Условия уже есть: 50%-ые пошлины. Но повторюсь, пошлин нет, если они строят завод здесь. Если кто-то захочет строить завод, мы можем обсудить небольшую отсрочку, пока он будет строиться – думаю, это разумно», – сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Трамп объяснил, что считает, что ЕС на протяжении многих лет обращался с США «очень плохо».

«Европейский союз был создан, чтобы навредить США, чтобы воспользоваться ими – и им это удалось. У нас с ними большой [торговый] дефицит. Они продают нам миллионы автомобилей – Mercedes, BMW, Volkswagen и другие, а нам, по сути, ограничили доступ к европейскому рынку, особенно в продаже автомобилей. Это нечестно. И я сказал: пришло время играть по моим правилам. Они пользовались слабыми представителями нашей страны, но больше такого не будет», – подчеркнул президент США.

На вопрос, чего именно он хочет добиться введением 50%-ых пошлин, американский президент ответил: «На самом деле, пошлины может и не быть, потому что они начнут строить заводы у нас».

«У нас уже практически $12 трлн инвестиций. Посмотрите на других президентов – они за год, два или три не привлекали и триллиона. Наши цифры – беспрецедентны. Если они строят заводы в США – пошлин нет», – добавили он.

На вопрос, может ли ЕС что-то предпринять, Трамп ответил, что не знает и предложил следить за развитием событий. Он также подтвердил, что решение о пошлинах на поставляемые из ЕС товары вступает в силу 1 июня.

«Они с нами обращались неправильно. Они объединились, чтобы извлечь выгоду из нас… Мы подписали отличное соглашение с Великобританией, есть и другие, почти готовые сделки. Подписали договор с Китаем. У нас невероятные соглашения. Но с ЕС все иначе и их цель была не в том, чтобы нам навредить напрямую, а в том, чтобы воспользоваться нами. И больше этого не будет», – заявил Трамп.

23 мая Трамп предложил ввести 50%-ые пошлины в отношении стран Европейского союза. По его мнению, переговоры по поводу торговли с Евросоюзом «ни к чему не ведут».

2 апреля Трамп объявил о «зеркальных» пошлинах в отношении всех товаров из ЕС в 20%. 9 апреля страны объединения попали под 90-дневную отсрочку их действия (на это время действует ставка 10%). В этот же день Брюссель успел утвердить ответ на мартовские пошлины США в 25% на импорт стали и алюминия объемом 22 млрд евро в год. Но ЕС после сообщения Трампа тоже решил отложить их введение.

В адрес администрации Трампа 23 мая поступило новое предложение относительно возможного торгового соглашения от ЕС. Как сообщало агентство Bloomberg, документ содержит больше пунктов, отвечающих интересам США. В частности, там оговорено постепенное снижение тарифов до нуля – но по сельскохозяйственным и промышленным «нечувствительным» товарам.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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