Трамп выступил против заключения торговой сделки с ЕС

«Они с нами обращались неправильно. Они объединились, чтобы извлечь выгоду из нас… Мы подписали отличное соглашение с Великобританией, есть и другие, почти готовые сделки. Подписали договор с Китаем. У нас невероятные соглашения. Но с ЕС все иначе и их цель была не в том, чтобы нам навредить напрямую, а в том, чтобы воспользоваться нами. И больше этого не будет», – заявил Трамп.