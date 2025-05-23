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Трамп пригрозил пошлинами в 25% за производство iPhone за границей

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 25%-ные пошлины в отношении компании Apple, если она не перестанет производить iPhone за границей. Об этом сообщает Reuters.

В компании, в свою очередь, заявили, что в июньском квартале большая часть смартфонов, которые будут продаваться в США, произведут в Индии. Из-за предупреждения главы американского государства акции Apple упали на 2,5%.

15 мая Трамп попросил генерального директора Apple Тима Кука прекратить строительство заводов в Индии. Apple пообещала нарастить выпуск продукции в США. Американский президент заметил, что Индия сохраняет одни из самых высоких таможенных барьеров в мире, что осложняет продажу товаров из США. При этом страна предложила снизить пошлины для достижения торгового соглашения с Вашингтоном.

Financial Times писала, что из-за торговой войны Apple вынуждена сократить сотрудничество с Китаем. В связи с этим корпорация собирается перенести сборку всех продаваемых в США iPhone в Индию в следующем году. К концу 2026 г. Apple планирует выпускать в Индии более 60 млн iPhone, ежегодно продаваемых в США.

6 мая министр телекоммуникаций Индии Джотирадитья Шинде заявил, что Apple планирует в перспективе нескольких лет полностью перевести производство и закупки мобильных телефонов в Индию. Корпорация уже увеличивает производство iPhone на индийских заводах своих партнеров Foxconn и Pegatron, что соответствует стратегии диверсификации производства на фоне геополитической нестабильности и роста затрат в КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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