Apple намерена перенести сборку iPhone в Индию в 2026 году
Из-за торговой войны Apple вынуждена прекратить сотрудничество с Китаем. В связи с этим компания планирует перенести сборку всех продаваемых в США iPhone в Индию уже в следующем году, пишет Financial Times (FT).
Основой для принятия такого решения стала стратегия технологического гиганта по диверсификации цепочки поставок. К концу 2026 г. Apple планирует закупать в Индии более 60 млн iPhone, ежегодно продаваемых в США. FT отмечает, что новая цель означала бы удвоение производства iPhone в Индии, до этого компания почти 20 лет вкладывала существенные средства в Китай. Когда президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов, рыночная стоимость Apple упала на $700 млрд. Компания поспешила экспортировать в США доступные iPhone индийского производства, чтобы избежать повышения наложенных на Китай пошлин.
По данным FT, в последние годы Apple постепенно увеличивает производственные мощности в Индии с помощью контрактных производителей Tata Electronics и Foxconn. Но большинство своих смартфонов компания, как и прежде, собирает в Китае.
В апреле США временно освободили смартфоны, компьютеры, полупроводники и другую электронику от «зеркальных пошлин», объявленных Трампом. Послабления распространяются на импортные товары общей суммой $390 млрд, из которых $101 млрд приходится на Китай.
Трамп анонсировал, что пошлины на товары из КНР в 145% будут снижены, но не опустятся до нуля. Он не уточнил, при каких условиях и когда это произойдет, но добавил, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».