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Apple намерена перенести сборку iPhone в Индию в 2026 году

Ведомости

Из-за торговой войны Apple вынуждена прекратить сотрудничество с Китаем. В связи с этим компания планирует перенести сборку всех продаваемых в США iPhone в Индию уже в следующем году, пишет Financial Times (FT).

Основой для принятия такого решения стала стратегия технологического гиганта по диверсификации цепочки поставок. К концу 2026 г. Apple планирует закупать в Индии более 60 млн iPhone, ежегодно продаваемых в США. FT отмечает, что новая цель означала бы удвоение производства iPhone в Индии, до этого компания почти 20 лет вкладывала существенные средства в Китай. Когда президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов, рыночная стоимость Apple упала на $700 млрд. Компания поспешила экспортировать в США доступные iPhone индийского производства, чтобы избежать повышения наложенных на Китай пошлин.

По данным FT, в последние годы Apple постепенно увеличивает производственные мощности в Индии с помощью контрактных производителей Tata Electronics и Foxconn. Но большинство своих смартфонов компания, как и прежде, собирает в Китае.

В апреле США временно освободили смартфоны, компьютеры, полупроводники и другую электронику от «зеркальных пошлин», объявленных Трампом. Послабления распространяются на импортные товары общей суммой $390 млрд, из которых $101 млрд приходится на Китай.

Трамп анонсировал, что пошлины на товары из КНР в 145% будут снижены, но не опустятся до нуля. Он не уточнил, при каких условиях и когда это произойдет, но добавил, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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