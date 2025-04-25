Apple намерена перенести сборку iPhone в Индию в 2026 году

Основой для принятия такого решения стала стратегия технологического гиганта по диверсификации цепочки поставок. К концу 2026 г. Apple планирует закупать в Индии более 60 млн iPhone, ежегодно продаваемых в США. FT отмечает, что новая цель означала бы удвоение производства iPhone в Индии, до этого компания почти 20 лет вкладывала существенные средства в Китай. Когда президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов, рыночная стоимость Apple упала на $700 млрд. Компания поспешила экспортировать в США доступные iPhone индийского производства, чтобы избежать повышения наложенных на Китай пошлин.