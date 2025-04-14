Смартфоны и другая электроника временно не будут облагаться пошлинами

Смартфоны и другая электроника временно не будут облагаться пошлинамиДональд Трамп принял такое решение из-за страха перед электоратом
США временно освободили смартфоны, компьютеры, полупроводники и другую электронику от «зеркальных пошлин», о которых президент Дональд Трамп объявил 2 апреля. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg и китайского издания Caijing. Согласно журналистам Bloomberg и документу, опубликованному на сайте пограничной и таможенной службы США (CBP), поблажки датируются 5 апреля и действуют задним числом.
Послабления коснутся импортных товаров на общую сумму в $390 млрд, из которых $101 млрд приходится на Китай. Основная группа китайских товаров, попавшая под послабления, – смартфоны. По данным CBP, в 2024 г. их было поставлено в США на $41,7 млрд. При этом доля КНР в американском импорте смартфонов составляет 81%. Они также составляют 9% от всего импорта из Китая. В целом послабления Трампа коснулись 22% китайского импорта в США.
Неясно, будет ли дальше расширяться список товаров, подпадающих под льготный режим. Но сам Трамп заявил журналистам 12 апреля, что разъяснит все детали 14-го числа. «Отвечу на это в понедельник. Мы собираем кучу денег», – сказал он (цитата по Bloomberg).
Исключения готовились заранее, так как в администрации Трампа понимали возможный урон от резкого увеличения пошлин, говорит частный инвестконсультант Андрей Кочетков. По его словам, если расширение послаблений и планируется, то оно может снова коснуться технологического сектора.
Как сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя министерства коммерции, в Пекине видят в решении Трампа ослабить тарифное давление небольшой шаг со стороны Соединенных Штатов по исправлению своей ошибочной практики односторонних «взаимных тарифов». Кроме того, министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу ABC News 13 апреля заявил, что Вашингтон посылал Пекину «мягкие» сигналы через посредников по поводу возможных переговоров по пошлинам.
В материале Bloomberg отмечается, что послабления пойдут на пользу таким американским компаниям, как Apple и Nvidia, значительная часть производств которых расположена в Китае. Еще в первое президентство Трампа в 2017–2021 гг. гендиректор Apple Тим Кук просил его о поблажках. Трамп согласился, но взамен просил вкладываться в производство в США. Но, как отмечает агентство, перенос производства в США или Индию из Китая кажется компании рискованным из-за возможной реакции китайских властей. При этом КНР остается одним из основных рынков сбыта для Apple: на нее приходится 17% доходов компании.
Согласно официальному сайту Управления торгового представителя США (USTR), в 2024 г. торговый оборот между США и КНР составил $582,4 млрд. По данным Службы таможенного и погранконтроля США, в 2024 финансовом году в страну ввезли товаров на общую сумму $3,36 трлн.
Трамп приостановил «зеркальные пошлины» 9 апреля на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран, кроме Китая, до 10%. На следующий день, 10 апреля, он заявил о повышении тарифной ставки на китайские товары до 145%. Но китайские товары, подпавшие под нынешние послабления, освобождаются от части этой пошлины (125%). Одновременно с этим, отмечает Bloomberg, послабления не предотвращают действие отдельной 20%-ной пошлины, которую ввел в отношении китайских товаров Трамп из-за, по его мнению, бездействия Поднебесной в вопросах борьбы с контрабандой фентанила.
В своем интервью Латник подчеркнул, что нынешнее исключение носит временный характер и вся импортная электроника попадет под «секторальные пошлины». О них, по словам чиновника, могут объявить через один-два месяца. Он также подчеркнул, что пошлины в отношении иностранной фармацевтики, автомобилей и полупроводников не подлежат переговорам. Их будут вводить с целью побудить возвращение и перенос производств в США.
Это высказывание пока можно рассматривать как попытку улучшить переговорную позицию США, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев.