Смартфоны и другая электроника временно не будут облагаться пошлинами

В материале Bloomberg отмечается, что послабления пойдут на пользу таким американским компаниям, как Apple и Nvidia, значительная часть производств которых расположена в Китае. Еще в первое президентство Трампа в 2017–2021 гг. гендиректор Apple Тим Кук просил его о поблажках. Трамп согласился, но взамен просил вкладываться в производство в США. Но, как отмечает агентство, перенос производства в США или Индию из Китая кажется компании рискованным из-за возможной реакции китайских властей. При этом КНР остается одним из основных рынков сбыта для Apple: на нее приходится 17% доходов компании.