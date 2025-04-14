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Смартфоны и другая электроника временно не будут облагаться пошлинами

Дональд Трамп принял такое решение из-за страха перед электоратом
Роман Романов
Дональд Трамп считает возможным снизить давление на такие компании, как Apple, но при условии расширения их производств в США
Дональд Трамп считает возможным снизить давление на такие компании, как Apple, но при условии расширения их производств в США / Anthony Behar / Sipa USA / Reuters

США временно освободили смартфоны, компьютеры, полупроводники и другую электронику от «зеркальных пошлин», о которых президент Дональд Трамп объявил 2 апреля. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg и китайского издания Caijing. Согласно журналистам Bloomberg и документу, опубликованному на сайте пограничной и таможенной службы США (CBP), поблажки датируются 5 апреля и действуют задним числом.

Послабления коснутся импортных товаров на общую сумму в $390 млрд, из которых $101 млрд приходится на Китай. Основная группа китайских товаров, попавшая под послабления, – смартфоны. По данным CBP, в 2024 г. их было поставлено в США на $41,7 млрд. При этом доля КНР в американском импорте смартфонов составляет 81%. Они также составляют 9% от всего импорта из Китая. В целом послабления Трампа коснулись 22% китайского импорта в США.

Неясно, будет ли дальше расширяться список товаров, подпадающих под льготный режим. Но сам Трамп заявил журналистам 12 апреля, что разъяснит все детали 14-го числа. «Отвечу на это в понедельник. Мы собираем кучу денег», – сказал он (цитата по Bloomberg).

Исключения готовились заранее, так как в администрации Трампа понимали возможный урон от резкого увеличения пошлин, говорит частный инвестконсультант Андрей Кочетков. По его словам, если расширение послаблений и планируется, то оно может снова коснуться технологического сектора.

Как сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя министерства коммерции, в Пекине видят в решении Трампа ослабить тарифное давление небольшой шаг со стороны Соединенных Штатов по исправлению своей ошибочной практики односторонних «взаимных тарифов». Кроме того, министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу ABC News 13 апреля заявил, что Вашингтон посылал Пекину «мягкие» сигналы через посредников по поводу возможных переговоров по пошлинам.

Дональд Трамп считает возможным снизить давление на такие компании, как Apple, но при условии расширения их производств в США

В материале Bloomberg отмечается, что послабления пойдут на пользу таким американским компаниям, как Apple и Nvidia, значительная часть производств которых расположена в Китае. Еще в первое президентство Трампа в 2017–2021 гг. гендиректор Apple Тим Кук просил его о поблажках. Трамп согласился, но взамен просил вкладываться в производство в США. Но, как отмечает агентство, перенос производства в США или Индию из Китая кажется компании рискованным из-за возможной реакции китайских властей. При этом КНР остается одним из основных рынков сбыта для Apple: на нее приходится 17% доходов компании.

Согласно официальному сайту Управления торгового представителя США (USTR), в 2024 г. торговый оборот между США и КНР составил $582,4 млрд. По данным Службы таможенного и погранконтроля США, в 2024 финансовом году в страну ввезли товаров на общую сумму $3,36 трлн.

Трамп приостановил «зеркальные пошлины» 9 апреля на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран, кроме Китая, до 10%. На следующий день, 10 апреля, он заявил о повышении тарифной ставки на китайские товары до 145%. Но китайские товары, подпавшие под нынешние послабления, освобождаются от части этой пошлины (125%). Одновременно с этим, отмечает Bloomberg, послабления не предотвращают действие отдельной 20%-ной пошлины, которую ввел в отношении китайских товаров Трамп из-за, по его мнению, бездействия Поднебесной в вопросах борьбы с контрабандой фентанила.

В своем интервью Латник подчеркнул, что нынешнее исключение носит временный характер и вся импортная электроника попадет под «секторальные пошлины». О них, по словам чиновника, могут объявить через один-два месяца. Он также подчеркнул, что пошлины в отношении иностранной фармацевтики, автомобилей и полупроводников не подлежат переговорам. Их будут вводить с целью побудить возвращение и перенос производств в США.

Это высказывание пока можно рассматривать как попытку улучшить переговорную позицию США, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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