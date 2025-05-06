Apple в ближайшие годы полностью перенесет производство iPhone в Индию

По словам министра, сегодня инвестиции в Индию представляют собой не только акт доброй воли, но и экономически обоснованный шаг для всех производителей оригинального оборудования (OEM). «Apple решила закупать и производить все свои мобильные телефоны в Индии в ближайшие годы», – заявил Шинде. Он подчеркнул, что выбор Индии означает ставку на доступность, надежность и оригинальность.