Apple в ближайшие годы полностью перенесет производство iPhone в Индию
Американская корпорация Apple намерена в перспективе нескольких лет полностью перевести производство и закупки своих мобильных телефонов в Индию. Об этом сообщил министр телекоммуникаций страны Джотирадитья Шинде. Его слова передает Press Trust of India.
По словам министра, сегодня инвестиции в Индию представляют собой не только акт доброй воли, но и экономически обоснованный шаг для всех производителей оригинального оборудования (OEM). «Apple решила закупать и производить все свои мобильные телефоны в Индии в ближайшие годы», – заявил Шинде. Он подчеркнул, что выбор Индии означает ставку на доступность, надежность и оригинальность.
Компания уже наращивает производство iPhone на индийских заводах своих партнеров – таких как Foxconn и Pegatron, что соответствует стратегии диверсификации производства на фоне геополитической нестабильности и роста затрат в Китае.
В конце апреля Financial Times (FT) писала, что из-за торговой войны Apple вынуждена прекратить сотрудничество с Китаем. В связи с этим компания планирует перенести сборку всех продаваемых в США iPhone в Индию уже в следующем году. К концу 2026 г. Apple планирует закупать в Индии более 60 млн iPhone, ежегодно продаваемых в США.