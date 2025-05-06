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Apple в ближайшие годы полностью перенесет производство iPhone в Индию

Ведомости

Американская корпорация Apple намерена в перспективе нескольких лет полностью перевести производство и закупки своих мобильных телефонов в Индию. Об этом сообщил министр телекоммуникаций страны Джотирадитья Шинде. Его слова передает Press Trust of India.

По словам министра, сегодня инвестиции в Индию представляют собой не только акт доброй воли, но и экономически обоснованный шаг для всех производителей оригинального оборудования (OEM). «Apple решила закупать и производить все свои мобильные телефоны в Индии в ближайшие годы», – заявил Шинде. Он подчеркнул, что выбор Индии означает ставку на доступность, надежность и оригинальность.

Компания уже наращивает производство iPhone на индийских заводах своих партнеров – таких как Foxconn и Pegatron, что соответствует стратегии диверсификации производства на фоне геополитической нестабильности и роста затрат в Китае.

В конце апреля Financial Times (FT) писала, что из-за торговой войны Apple вынуждена прекратить сотрудничество с Китаем. В связи с этим компания планирует перенести сборку всех продаваемых в США iPhone в Индию уже в следующем году. К концу 2026 г. Apple планирует закупать в Индии более 60 млн iPhone, ежегодно продаваемых в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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