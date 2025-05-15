Трамп призвал Apple прекратить перенос производства iPhone в Индию
Президент США Дональд Трамп попросил генерального директора Apple Тима Кука прекратить строительство заводов в Индии. Об этом рассказал сам американский лидер, передает Bloomberg.
После встречи Трампа с Куком в Катаре Apple пообещала нарастить выпуск продукции в США. Американский президент заметил, что Индия сохраняет одни из самых высоких таможенных барьеров в мире, что осложняет продажу товаров из США. При этом страна предложила снизить пошлины для достижения торгового соглашения с Вашингтоном.
25 апреля Financial Times писала, что из-за торговой войны Apple вынуждена сократить сотрудничество с Китаем. В связи с этим корпорация собирается перенести сборку всех продаваемых в США iPhone в Индию в следующем году. К концу 2026 г. Apple планирует выпускать в Индии более 60 млн iPhone, ежегодно продаваемых в США.
6 мая министр телекоммуникаций Индии Джотирадитья Шинде заявил, что Apple планирует в перспективе нескольких лет полностью перевести производство и закупки мобильных телефонов в Индию. Корпорация уже увеличивает производство iPhone на индийских заводах своих партнеров Foxconn и Pegatron, что соответствует стратегии диверсификации производства на фоне геополитической нестабильности и роста затрат в КНР.