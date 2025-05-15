Трамп призвал Apple прекратить перенос производства iPhone в Индию

25 апреля Financial Times писала, что из-за торговой войны Apple вынуждена сократить сотрудничество с Китаем. В связи с этим корпорация собирается перенести сборку всех продаваемых в США iPhone в Индию в следующем году. К концу 2026 г. Apple планирует выпускать в Индии более 60 млн iPhone, ежегодно продаваемых в США.