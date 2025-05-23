США могут ввести пошлины на малайзийские чипы
Вашингтон может ввести тарифы на чипы из Малайзии из-за торговой войны с Китаем, заявил в интервью Financial Times министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенку Зафрул Азиз. По данным издания, конфликт оказывает давление на страны Юго-Восточной Азии, чтобы они сделали выбор между двумя «крупнейшими экономиками мира».
Как сообщил министр, если Вашингтон введет тарифы, специально нацеленные на индустрию производства микросхем, это окажет «большое влияние» на экономику его страны, поскольку на полупроводники приходится более 60% экспорта Малайзии в США. Он назвал этот торговый процесс «экосистемой, которая строилась в течение 60 лет».
Министр заявил, что во время его тарифных переговоров с США от имени АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) «Китай смотрит и наблюдает». По мнению чиновника, страна ожидает того же, что ассоциация предложит США. Государства Юго-Восточной Азии же испытывают давление из-за необходимости держать баланс.
2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из более чем 185 стран и территорий. 9 апреля он приостановил действие тарифов для всех, кроме Китая, на импорт которого были уже наложены пошлины в 145%. Китай тогда же ввел ограничения в виде 84% тарифов. Только 12 мая стало известно о приостановке действия пошлин Китая и США на 90 дней. Такая мера нужна была для проведения торговых переговоров.