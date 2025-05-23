США могут ввести пошлины на малайзийские чипы

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из более чем 185 стран и территорий. 9 апреля он приостановил действие тарифов для всех, кроме Китая, на импорт которого были уже наложены пошлины в 145%. Китай тогда же ввел ограничения в виде 84% тарифов. Только 12 мая стало известно о приостановке действия пошлин Китая и США на 90 дней. Такая мера нужна была для проведения торговых переговоров.