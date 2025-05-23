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США могут ввести пошлины на малайзийские чипы

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Вашингтон может ввести тарифы на чипы из Малайзии из-за торговой войны с Китаем, заявил в интервью Financial Times министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенку Зафрул Азиз. По данным издания, конфликт оказывает давление на страны Юго-Восточной Азии, чтобы они сделали выбор между двумя «крупнейшими экономиками мира».

Как сообщил министр, если Вашингтон введет тарифы, специально нацеленные на индустрию производства микросхем, это окажет «большое влияние» на экономику его страны, поскольку на полупроводники приходится более 60% экспорта Малайзии в США. Он назвал этот торговый процесс «экосистемой, которая строилась в течение 60 лет».

Министр заявил, что во время его тарифных переговоров с США от имени АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) «Китай смотрит и наблюдает». По мнению чиновника, страна ожидает того же, что ассоциация предложит США. Государства Юго-Восточной Азии же испытывают давление из-за необходимости держать баланс.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из более чем 185 стран и территорий. 9 апреля он приостановил действие тарифов для всех, кроме Китая, на импорт которого были уже наложены пошлины в 145%. Китай тогда же ввел ограничения в виде 84% тарифов. Только 12 мая стало известно о приостановке действия пошлин Китая и США на 90 дней. Такая мера нужна была для проведения торговых переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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