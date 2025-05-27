Bild: вопрос поставок Taurus Киеву не решится в ходе поездки Зеленского в Берлин

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. На следующий день он пояснил, что такое решение принято еще несколько месяцев назад. В Кремле назвали эту ситуацию путаницей, а Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.