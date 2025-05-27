Bild: вопрос поставок Taurus Киеву не решится в ходе поездки Зеленского в Берлин
Вопрос о поставках Украине крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на значительном удалении, не решится в ходе визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского. Об этом газета Bild пишет со ссылкой на правительство ФРГ.
Ожидается, что Зеленский посетит Германию 28 мая.
«Bild узнал от немецкого правительства: вопрос о поставке Taurus не будет решен во время визита президента Украины в Берлин», – говорится в материале.
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. На следующий день он пояснил, что такое решение принято еще несколько месяцев назад. В Кремле назвали эту ситуацию путаницей, а Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Немецкая крылатая ракета Taurus KEPD 350/150 может достигать расстояния до 500 км. Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против расширения дальности применения немецкого оружия по территории РФ и поставок Taurus Украине. Он объяснял это нежеланием эскалации.