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Bild: вопрос поставок Taurus Киеву не решится в ходе поездки Зеленского в Берлин

Ведомости

Вопрос о поставках Украине крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на значительном удалении, не решится в ходе визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского. Об этом газета Bild пишет со ссылкой на правительство ФРГ.

Ожидается, что Зеленский посетит Германию 28 мая.

«Bild узнал от немецкого правительства: вопрос о поставке Taurus не будет решен во время визита президента Украины в Берлин», – говорится в материале.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. На следующий день он пояснил, что такое решение принято еще несколько месяцев назад. В Кремле назвали эту ситуацию путаницей, а Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Немецкая крылатая ракета Taurus KEPD 350/150 может достигать расстояния до 500 км. Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против расширения дальности применения немецкого оружия по территории РФ и поставок Taurus Украине. Он объяснял это нежеланием эскалации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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