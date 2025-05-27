Песков назвал путаницей ситуацию со снятием ограничений по дальнобойному оружию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал путаницей ситуацию с заявлением Европейского союза о снятии ограничений по поставкам дальнобойного оружия Киеву. Его слова передают «РИА Новости».
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. В частности, речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на значительном удалении.
В ответ на слова Мерца депутат Госдумы Виктор Водолацкий предупредил, что если данное решение будет реализовано на практике, Россия может применить «другое оружие» для защиты своих регионов.
В ходе брифинга Песков говорил, что поставки Украине вооружений, дискуссии насчет возможности направления в постсоветскую республику контингентов – такое поведение руководства стран Европы никоим образом не способствует мирному урегулированию конфликта.