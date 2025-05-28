Politico: страны ЕС потратят годы на создание линии производства БПЛА
Страны Европы должны потратить годы на то, чтобы создать собственную линию производства беспилотников, это не получится сделать быстро, сообщило Politico.
Вместо этого, по данным издания, государства могут сотрудничать с Украиной, а именно производить дроны на территории страны с использованием средств из фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) в размере 150 млрд евро. Деньги могут быть потрачены только на военную продукцию, 65% процентов которой производятся страной ЕС, Норвегией или Украиной.
Как отмечает Politico, ослабление запрета на экспорт оружия Украине позволит стране извлечь выгоду из сотрудничества с государствами Европы, а ее союзники могли бы воспользоваться Украиной как полигоном для испытания дронов и обучения военнослужащих борьбе с беспилотниками. У стран – участниц ЕС не отлажены процессы по развитию БПЛА-индустрии.
26 мая стало известно, что повысить расходы на оборону до 5% ВВП могут и страны НАТО. Такое решение они могут принять на июньском саммите в Гааге. Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности.