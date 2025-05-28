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Politico: страны ЕС потратят годы на создание линии производства БПЛА

Ведомости

Страны Европы должны потратить годы на то, чтобы создать собственную линию производства беспилотников, это не получится сделать быстро, сообщило Politico.

Вместо этого, по данным издания, государства могут сотрудничать с Украиной, а именно производить дроны на территории страны с использованием средств из фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) в размере 150 млрд евро. Деньги могут быть потрачены только на военную продукцию, 65% процентов которой производятся страной ЕС, Норвегией или Украиной.

Как отмечает Politico, ослабление запрета на экспорт оружия Украине позволит стране извлечь выгоду из сотрудничества с государствами Европы, а ее союзники могли бы воспользоваться Украиной как полигоном для испытания дронов и обучения военнослужащих борьбе с беспилотниками. У стран – участниц ЕС не отлажены процессы по развитию БПЛА-индустрии.

26 мая стало известно, что повысить расходы на оборону до 5% ВВП могут и страны НАТО. Такое решение они могут принять на июньском саммите в Гааге. Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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