Politico: страны ЕС потратят годы на создание линии производства БПЛА

26 мая стало известно, что повысить расходы на оборону до 5% ВВП могут и страны НАТО. Такое решение они могут принять на июньском саммите в Гааге. Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности.