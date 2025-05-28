Песков рассказал о влиянии атак ВСУ на настрой России в мирных переговорах
На данный момент Россия и Украина не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил влияние атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на настрой России продолжать мирные переговоры. Его слова передают «Известия».
Он пояснил, что есть большая разница между ударами РФ и Украины, поскольку Киев бьет по жилым домам и социальным объектам, Москва же наносит удары по боеприпасам и по местам, где они собираются.
Перед тем как перейти к прекращению огня, сторонам предстоит согласовать тексты меморандумов и выработать перечень условий для временного перемирия, рассказал пресс-секретарь президента РФ. Сейчас переговорная команда занимается этим вопросом.
Минобороны РФ сообщало, что с 20 мая Украина существенно увеличила интенсивность атак беспилотников по территории России. За период с 20 по 27 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 2331 дрон. Эти атаки привели к ранениям среди мирного населения, включая женщин и детей.
В ответ российские военные провели серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Минобороны подчеркивает, что все цели были исключительно военными. В частности, удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, пунктам дислокации наемников, а также предприятиям, производящим ракетное оружие и беспилотники.
19 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что подготовка меморандума по Украине продолжается. В документе Россия обозначит принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения. Москва передаст Киеву меморандум после его разработки. По словам дипломата, Россия рассчитывает, что на Украине тоже ведется работа по документу и свои наработки власти страны направят вместе с получением российского документа.