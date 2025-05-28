Песков рассказал о влиянии атак ВСУ на настрой России в мирных переговорах

19 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что подготовка меморандума по Украине продолжается. В документе Россия обозначит принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения. Москва передаст Киеву меморандум после его разработки. По словам дипломата, Россия рассчитывает, что на Украине тоже ведется работа по документу и свои наработки власти страны направят вместе с получением российского документа.