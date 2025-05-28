Путин начал переговоры с главой президентского совета Йемена

23 апреля Путин встретился с султаном Омана Хейсам бен Тарик Аль Саидом, и это был второй прием арабского лидера за неделю после официального визита 17 апреля эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Особый интерес к встрече с султаном Омана обусловлен тем, что именно эта страна выступает посредником в обсуждении ядерной сделки между Ираном и США.