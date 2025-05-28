Путин начал переговоры с главой президентского совета Йемена
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими в Зеленой гостиной Кремля.
27 мая пресс-служба Кремля сообщала, что государственные деятели планируют обсудить возможности для развития отношений двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также анонсировал встречу Путина с председателем верхней палаты парламента Таджикистана, мэром Душанбе Рустамом Эмомали, которая должна пройти в быстром формате.
3 мая премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак объявил об отставке. По его словам, его работа сопровождалась множеством трудностей. Он также сообщил о невозможности выполнить конституционные обязательства и провести необходимые изменения в правительстве.
23 апреля Путин встретился с султаном Омана Хейсам бен Тарик Аль Саидом, и это был второй прием арабского лидера за неделю после официального визита 17 апреля эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Особый интерес к встрече с султаном Омана обусловлен тем, что именно эта страна выступает посредником в обсуждении ядерной сделки между Ираном и США.