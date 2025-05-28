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Путин начал переговоры с главой президентского совета Йемена

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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими в Зеленой гостиной Кремля.

27 мая пресс-служба Кремля сообщала, что государственные деятели планируют обсудить возможности для развития отношений двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также анонсировал встречу Путина с председателем верхней палаты парламента Таджикистана, мэром Душанбе Рустамом Эмомали, которая должна пройти в быстром формате.

3 мая премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак объявил об отставке. По его словам, его работа сопровождалась множеством трудностей. Он также сообщил о невозможности выполнить конституционные обязательства и провести необходимые изменения в правительстве.

23 апреля Путин встретился с султаном Омана Хейсам бен Тарик Аль Саидом, и это был второй прием арабского лидера за неделю после официального визита 17 апреля эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Особый интерес к встрече с султаном Омана обусловлен тем, что именно эта страна выступает посредником в обсуждении ядерной сделки между Ираном и США.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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