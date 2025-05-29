Фидан назвал встречу с Путиным теплой и полезной

По его словам, стороны в основном обсуждали переговоры по Украине. После переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая у Турции были определенные оценки прошедшей встречи, которые министр изложил в разговоре с Путиным. Фидан добавил, что получил реакцию с российской стороны и выразил надежду, что это будет способствовать продуктивности его визита в Киев.