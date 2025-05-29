Фидан назвал встречу с Путиным теплой и полезной
Атмосфера на переговорах с президентом России Владимиром Путиным была очень теплой, а сама беседа полезной. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан газете Milliyet.
«Такие контакты и возможность обсуждать их с большой искренностью важны, если вы действительно хотите что-то сделать. Я считаю это очень полезным», – заявил Фидан.
По его словам, стороны в основном обсуждали переговоры по Украине. После переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая у Турции были определенные оценки прошедшей встречи, которые министр изложил в разговоре с Путиным. Фидан добавил, что получил реакцию с российской стороны и выразил надежду, что это будет способствовать продуктивности его визита в Киев.
Глава МИД Турции находился в России с рабочим визитом с 25 по 27 мая по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 26 мая Фидан провел переговоры с Путиным. Перед этим он встретился с помощником российского главы Владимиром Мединским. На следующий день также состоялась встреча Фидана и Лаврова.
Ожидается, что 29-30 мая Фидан посетит Киев по приглашению главы МИД РФ Украины Андрея Сибиги. Там турецкого министра примут президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль.