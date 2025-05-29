Швейцария напомнила Германии об эмбарго на поставку оружия Украине
Эмбарго на поставку швейцарского оружия Украине и России действует, нарушение влечет штраф или лишение свободы на год. Об этом заявила официальный представитель министерства экономики Швейцарии Франсуаз Чанз, ее слова приводят «РИА Новости».
Швейцария примет меры, если 71 танк Leopard 1 A5, проданный компанией RUAG неназванной немецкой компании, будет реэкспортирован на Украину, сказала Чанз. Она добавила, что пока нет никаких указаний на то, что компании намеревались нарушить эмбарго.
23 ноября 2022 г. Швейцария ввела эмбарго на экспорт своего оружия на Украину и в Россию по причинам швейцарского нейтралитета.
15 мая 2024 г. Bloomberg писал, что правительство Швейцарии хочет обойти «жесткий нейтралитет» страны, чтобы смягчить запрет на экспорт оружия в вовлеченные в вооруженные конфликты страны. Швейцарские производители оружия «теряют бизнес» на фоне глобального оборонного бума, отмечали в издании. При этом Швейцария хотела и дальше блокировать поставки оружия Украине.