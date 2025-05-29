Швейцария напомнила Германии об эмбарго на поставку оружия Украине

15 мая 2024 г. Bloomberg писал, что правительство Швейцарии хочет обойти «жесткий нейтралитет» страны, чтобы смягчить запрет на экспорт оружия в вовлеченные в вооруженные конфликты страны. Швейцарские производители оружия «теряют бизнес» на фоне глобального оборонного бума, отмечали в издании. При этом Швейцария хотела и дальше блокировать поставки оружия Украине.