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Швейцария напомнила Германии об эмбарго на поставку оружия Украине

Ведомости

Эмбарго на поставку швейцарского оружия Украине и России действует, нарушение влечет штраф или лишение свободы на год. Об этом заявила официальный представитель министерства экономики Швейцарии Франсуаз Чанз, ее слова приводят «РИА Новости».

Швейцария примет меры, если 71 танк Leopard 1 A5, проданный компанией RUAG неназванной немецкой компании, будет реэкспортирован на Украину, сказала Чанз. Она добавила, что пока нет никаких указаний на то, что компании намеревались нарушить эмбарго.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Во время интервью телеканалу ZDF Мерц указал на возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

23 ноября 2022 г. Швейцария ввела эмбарго на экспорт своего оружия на Украину и в Россию по причинам швейцарского нейтралитета.

15 мая 2024 г. Bloomberg писал, что правительство Швейцарии хочет обойти «жесткий нейтралитет» страны, чтобы смягчить запрет на экспорт оружия в вовлеченные в вооруженные конфликты страны. Швейцарские производители оружия «теряют бизнес» на фоне глобального оборонного бума, отмечали в издании. При этом Швейцария хотела и дальше блокировать поставки оружия Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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