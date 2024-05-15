Швейцария может смягчить запрет на экспорт оружия
Правительство Швейцарии хочет обойти «жесткий нейтралитет» страны, чтобы смягчить запрет на экспорт оружия вовлеченных в вооруженные конфликты страны, но при этом будет продолжать блокировать поставки оружия Украине, пишет Bloomberg.
Швейцария запрещает продажу оружия странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта, если только они не принимают в нем участия по мандату ООН. Из-за этого швейцарские производители оружия «теряют бизнес» даже на фоне глобального оборонного бума, отмечает Bloomberg. В 2023 г. объем продаж за рубеж упал на 27% до $770 млн.
Правительство в Берне сможет отменять ограничения на экспорт в «исключительных обстоятельствах» в течение ограниченного времени, если это соответствует «интересам внешней политики или национальной безопасности». Законодатели хотят добиться большей гибкости, чтобы поддержать швейцарскую оружейную промышленность.
Правительство Швейцарии в марте 2023 г. заявило, что не будет использовать исключение для разрешения поставок в Киев.
26 апреля парламент Швейцарии проголосовал за выделение Украине помощи в размере $5 млрд швейцарских франков ($5,5 млрд). Средства предназначены для реконструкции и ремонта украинской инфраструктуры.
20–24 июня Швейцария проведет в Бюргенштоке конференцию по мирному урегулированию на Украине. Участие России в саммите не предусмотрено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если это приглашение поступит. Отмечалось, что Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Владимира Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.