Швейцария ввела эмбарго на поставки России и Украине товаров военного назначения
Швейцария ввела эмбарго на экспорт своего оружия на Украину и в Россию, следует из заявления министерства экономики страны. В ведомстве отметили, что федеральный совет принял дополнительные санкции против России в рамках восьмого пакета санкций ЕС.
В число ограничений, принятых Швейцарией, входят правовая основа для введения предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также ограничения на продукцию черной металлургии и товары, имеющие экономическое значение для России. Меры включают и запрет на оказание ряда услуг российским компаниям и правительству.
«Федеральный совет также ввел эмбарго на поставки оружия в Россию, которое частично распространяется на Украину по причинам швейцарского нейтралитета. Эмбарго на поставки оружия в Швейцарии до сих пор применялось в основном на основе существующего законодательства о контроле за военными материалами и товарами», — отмечает министерство.
В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. После этого глава европейской информации Жозеп Боррель ранее сообщил, что ЕС пока не готов обсуждать новые санкции против России.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
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