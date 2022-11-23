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Швейцария ввела эмбарго на поставки России и Украине товаров военного назначения

Ведомости

Швейцария ввела эмбарго на экспорт своего оружия на Украину и в Россию, следует из заявления министерства экономики страны. В ведомстве отметили, что федеральный совет принял дополнительные санкции против России в рамках восьмого пакета санкций ЕС.

В число ограничений, принятых Швейцарией, входят правовая основа для введения предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также ограничения на продукцию черной металлургии и товары, имеющие экономическое значение для России. Меры включают и запрет на оказание ряда услуг российским компаниям и правительству.

«Федеральный совет также ввел эмбарго на поставки оружия в Россию, которое частично распространяется на Украину по причинам швейцарского нейтралитета. Эмбарго на поставки оружия в Швейцарии до сих пор применялось в основном на основе существующего законодательства о контроле за военными материалами и товарами», — отмечает министерство.

В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. После этого глава европейской информации Жозеп Боррель ранее сообщил, что ЕС пока не готов обсуждать новые санкции против России.

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных