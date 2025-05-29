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Песков заявил об отсутствии планов по новому разговору Путина и Трампа

Ведомости

Планов по новому разговору президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа с учетом последних событий и возможного второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет», – уточнил представитель Кремля на брифинге.

19 мая Трамп и Путин провели двухчасовой разговор по телефону. По итогам переговоров российский лидер заявил, что Россия продолжит работать с Украиной над меморандумом по подготовке мирного соглашения, где были бы прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты.

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вторая встреча представителей России и Украины может пройти в Стамбуле 2 июня. По его словам, российская сторона уже разработала меморандум с позициями «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

В этот же день Трамп заявил, что в течение двух недель станет понятно, куда движется переговорный процесс, который направлен на разрешение российско-украинского конфликта. Он также выразил разочарование «тем, что произошло пару ночей назад, когда были убиты люди прямо во время того, что можно назвать переговорами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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