Песков заявил об отсутствии планов по новому разговору Путина и Трампа
Планов по новому разговору президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа с учетом последних событий и возможного второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Пока таких планов нет», – уточнил представитель Кремля на брифинге.
19 мая Трамп и Путин провели двухчасовой разговор по телефону. По итогам переговоров российский лидер заявил, что Россия продолжит работать с Украиной над меморандумом по подготовке мирного соглашения, где были бы прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты.
28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вторая встреча представителей России и Украины может пройти в Стамбуле 2 июня. По его словам, российская сторона уже разработала меморандум с позициями «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».
В этот же день Трамп заявил, что в течение двух недель станет понятно, куда движется переговорный процесс, который направлен на разрешение российско-украинского конфликта. Он также выразил разочарование «тем, что произошло пару ночей назад, когда были убиты люди прямо во время того, что можно назвать переговорами».