Песков заявил об отсутствии планов по новому разговору Путина и Трампа

В этот же день Трамп заявил, что в течение двух недель станет понятно, куда движется переговорный процесс, который направлен на разрешение российско-украинского конфликта. Он также выразил разочарование «тем, что произошло пару ночей назад, когда были убиты люди прямо во время того, что можно назвать переговорами».