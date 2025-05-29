Песков назвал неуместным вопрос о возможном срыве переговоров со стороны Украины

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Он уточнил, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса». Агентство «РИА Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник писало, что Турция готова принять делегации сторон.