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Песков назвал неуместным вопрос о возможном срыве переговоров со стороны Украины

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос о возможном срыве переговоров украинской стороной. Об этом он заявил в ходе брифинга.

По мнению Пескова, сначала необходимо ориентироваться в зависимости от ответа украинской стороны.

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Он уточнил, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса». Агентство «РИА Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник писало, что Турция готова принять делегации сторон.

Песков сообщал, что российская сторона пока не получила ответа от Украины о проведении нового раунда переговоров между странами

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по меморандуму, а также о проведении крупного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить переговоры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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